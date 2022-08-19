Yol kenarındaki tezgahtan çaldığı sarımsakları pazara götürürken jandarmaya yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yol kenarındaki tezgahtan çaldığı sarımsakları pazara götürürken jandarmaya yakalandı

19.08.2022 14:06
Yol kenarındaki tezgahtan çaldığı sarımsakları pazara götürürken jandarmaya yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yol kenarında satılan tezgahtan 80 kilogram dünyaca ünlü coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı çalan hırsız, aracıyla pazara satmaya götürürken jandarma ekiplerince yakalandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yol kenarında satılan tezgahtan 80 kilogram dünyaca ünlü coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı çalan hırsız, aracıyla pazara satmaya götürürken jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyü mevkiinde D-30 karayolu kenarında Ş.Ç. (35) isimli şahsa ait seyyar tezgahından yaklaşık 80 kilogram dünyaca ünlü coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı çalındı. İhbar üzerine olayla ilgili JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, sarımsakları çalan kişinin İ.Y. (40) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli İ.Y., 37 AAU XXX plakalı aracıyla çaldığı sarımsakları pazara satmaya götürdüğü esnada suçüstü yakalandı.

Taşköprü'de İ.Y. isimli şahsın çalmış olduğu yaklaşık 80 kilogram Taşköprü sarımsağı, 37 AAU XXX plakalı araçta yakalandı. Araçtan çuvallar içinde indirilen sarımsaklar, sahibine teslim edildi.

Hırsızlık olayının şüphelisi İ.Y. ise, gözaltına alındı. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarındaki tezgahtan çaldığı sarımsakları pazara götürürken jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
12:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşecek mi? Ukrayna dönüşü yanıtladı
12:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Depoların artırılması talimatı verdim
12:03 İstanbul'da Koreli turisti dolandırmaya çalışan taksici, 70 liralık mesafeden 200 lira istedi! Tepki görünce 150 TL'ye indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:29:31. #1.11#
SON DAKİKA: Yol kenarındaki tezgahtan çaldığı sarımsakları pazara götürürken jandarmaya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement