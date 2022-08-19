Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyü mevkiinde D-30 karayolu kenarında Ş.Ç. (35) isimli şahsa ait seyyar tezgahından yaklaşık 80 kilogram dünyaca ünlü coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı çalındı. İhbar üzerine olayla ilgili JASAT ( Jandarma Dedektifleri) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, sarımsakları çalan kişinin İ.Y. (40) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli İ.Y., 37 AAU XXX plakalı aracıyla çaldığı sarımsakları pazara satmaya götürdüğü esnada suçüstü yakalandı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yol kenarındaki tezgahtan çaldığı sarımsakları pazara götürürken jandarmaya yakalandı - Son Dakika

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