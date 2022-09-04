Kastamonu 'da dün akşam üzeri sağanak yağış ile birlikte şiddetli fırtına etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin bazı noktalarında zor anlar yaşandı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'na yumurta büyüklüğünde dolu yağdı! Bir ambulansın camları kırılırken evlerde hasar meydana geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.