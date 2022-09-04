Kastamonu'na yumurta büyüklüğünde dolu yağdı! Bir ambulansın camları kırılırken evlerde hasar meydana geldi - Son Dakika
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Kastamonu'na yumurta büyüklüğünde dolu yağdı! Bir ambulansın camları kırılırken evlerde hasar meydana geldi

04.09.2022 00:59

Geçtiğimiz gün Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara yol açtı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sonrası bir ambulansın camları kırıldı, bazı evlerin dış cephesi hasar aldı.

Kastamonu'da dün akşam üzeri sağanak yağış ile birlikte şiddetli fırtına etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin bazı noktalarında zor anlar yaşandı.

YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE

Özellikle sağanak yağış ile birlikte Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da yumurta büyüklüğünde yağan dolu, maddi hasara neden oldu

MADDİ ZARAR OLUŞTU

Dolu yağışı sebebiyle Taşköprü Devlet Hastanesine ait hasta taşıyan ambulansın camları kırıldı. Ayrıca yumurta büyüklüğünden yağan dolu bazı evlerin dış cephesine zarar verdi, evlerin üzerinde bulunan güneş panellerini kırdı.

Kastamonu'da yumurta büyüklüğünde yağan dolu, maddi hasara neden oldu
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kastamonu, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'na yumurta büyüklüğünde dolu yağdı! Bir ambulansın camları kırılırken evlerde hasar meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'na yumurta büyüklüğünde dolu yağdı! Bir ambulansın camları kırılırken evlerde hasar meydana geldi - Son Dakika
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