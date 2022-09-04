Kastamonu'da dün akşam üzeri sağanak yağış ile birlikte şiddetli fırtına etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin bazı noktalarında zor anlar yaşandı.
Özellikle sağanak yağış ile birlikte Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Dolu yağışı sebebiyle Taşköprü Devlet Hastanesine ait hasta taşıyan ambulansın camları kırıldı. Ayrıca yumurta büyüklüğünden yağan dolu bazı evlerin dış cephesine zarar verdi, evlerin üzerinde bulunan güneş panellerini kırdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'na yumurta büyüklüğünde dolu yağdı! Bir ambulansın camları kırılırken evlerde hasar meydana geldi - Son Dakika