D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

27.08.2022 01:54
D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Çaykapı köyü kavşağında meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Çaykapı köyü kavşağında meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı saatlerinde D-100 karayolu Çaykapı Köyü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan 34 UU 6121 Plakalı kamyonet ile plakası tespit edilemeyen 2 tırın karıştığı Trafik Kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kazada kazaya karışan araçlarda bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Bölge Trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından yaralı sürücü ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tosya D-100 Karayolu Samsun istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Samsun'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Samsun'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı TEKNOFEST KARADENİZ'de festival alanına özel araçlar alınmayacak TEKNOFEST KARADENİZ'de festival alanına özel araçlar alınmayacak
Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Kastamonu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
21:57 Aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, kameralara yakalandı
21:53 Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki: İspat etmezsen alçaksın
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 01:54:39. #1.11#
SON DAKİKA: D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement