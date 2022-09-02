D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 hafif yaralı - Son Dakika
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D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 hafif yaralı

02.09.2022 09:16
D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 hafif yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi, hafif şekilde yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi, hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Ortalıca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 41 AJB 966 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 hafif yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 hafif yaralı - Son Dakika
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