Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

06.08.2022 19:56
Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda virajı alamayarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda virajı alamayarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Ortalıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası tespit edilemeyen otomobil, Ortalıca kavşağında virajı alamayarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Tosya Tosya ilçesi D100 karayolu Samsun istikametinde seyir halinde olan 34 JR 8265 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bir diğer kaza ise D100 karayolu Çaykapı kavşağında meydana geldi. Samsun istikametinde seyir halinde olan 16 AHF 788 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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