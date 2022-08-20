Tosya'da 100 bin TL değerinde hurda hırsızlığı - Son Dakika
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Tosya'da 100 bin TL değerinde hurda hırsızlığı

20.08.2022 21:57
Tosya'da 100 bin TL değerinde hurda hırsızlığı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Deringöz mevkiinde kısa bir süre önce üretime ara verilen fabrikadan yaklaşık 100 bin TL değerinde hurda çalındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Deringöz mevkiinde kısa bir süre önce üretime ara verilen fabrikadan yaklaşık 100 bin TL değerinde hurda çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Deringöz mevkiinde M.T'ye ait üretim tesisinde yaklaşık bir hafta önce hırsızlık olayı yaşandı. Üretime ara verilen ve işyeri sahibinin sağlık nedenleri nedeni ile işyerinde bulunmadığı sırada fabrikaya giren hırsızlar maddi değeri 100 bin TL değerinde hurda malzemesi çaldı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri ve olay inceleme ekipleri gelerek fabrikada inceleme yaptı.

Olay yerinde işyeri sahibinin ifadesini alan emniyet ekipleri hırsız veya hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da 100 bin TL değerinde hurda hırsızlığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tosya'da 100 bin TL değerinde hurda hırsızlığı - Son Dakika
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