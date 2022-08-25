Tosya Gavur Dağ Bölgesinde Orman Yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Tosya Gavur Dağ Bölgesinde Orman Yangını

25.08.2022 14:42
Tosya Gavur Dağ Bölgesinde Orman Yangını

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gavur dağı bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gavur dağı bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gavur Dağı bölgesinde ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tosya Orman Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı Otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı 'Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak 'Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak LÖSEV'in 'İyilik Tırı' ekibi Kastamonu'da yardım dağıttı LÖSEV'in 'İyilik Tırı' ekibi Kastamonu'da yardım dağıttı
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tosya Gavur Dağ Bölgesinde Orman Yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:50 Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 20:41:48. #1.13#
SON DAKİKA: Tosya Gavur Dağ Bölgesinde Orman Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement