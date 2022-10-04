Tosya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tosya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

04.10.2022 22:32

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Femı Shahını yönetimindeki 01 615 TA plakalı tır, ilçenin Çorum kavşağında bulunan alt geçidin ayağına çarparak yolu kapattı.

Olayı gören Çetin Bekiroğlu yönetimindeki 61 ABS 274 plakalı tır, kaza yapan araca çarpmamak için durdu. Bu esnada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 641 AX plakalı tır, yolda duran Çetin Bekiroğlu'nun kullandığı tıra arkadan çarptı.

Kaza yapan tırdan yola düşen Femı Shahını 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Uluslararası D-100 kara yolu İstanbul - Samsun istikameti tamamen ulaşıma kapandı. Kapanan yolda ulaşım şehir merkezinden sağlanıyor.

Kazaya karışan tır sürücüsü Çetin Bekiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tır şoförüyüm. Aşağıda bir kaza olmuş. Bir tır burada duvara vurmuş, duramamış orada yolu kapatmış. Biz de gördük. İster istemez durduk. Dörtlüyü yaktık. Arkadan gelen araç da bize vurdu. Baktık adam yolun ortasında yatıyor." dedi.

Görgü şahidi bir başka tır sürücüsü ise "Kaza yapan araç 200 metre ileride beni sollamaya çalıştı. Herhalde heyecanlandı mı ne olduysa köprü ayağına vurdu makasladı tır. Şoför 50 metre ileriye düşmüştü arabadan fırlayarak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Tragger, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tosya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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