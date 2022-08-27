Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gökçeöz köyü Ündük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden çıkan yangın, çok sayıda eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangında çok sayıda ev alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: Yangın çok sayıda eve sıçradı - Son Dakika

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