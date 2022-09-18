Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan anız yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaykapı köyü mevkisinde bulunan tarım arazilerindeki anızlarda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tosya ve yakın ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri havadan destek veriyor.
Çevredeki çeltik tarlalarına sıçramaması için ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.
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