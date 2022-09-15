Mahalle sakinlerinden Ahmet Çakmakçıoğlu, uyurken bir ses geldiğini belirterek, "Yanan evin sahibi Fatma Dinlemez geldi, 'Yanıyoruz' diye. Ben de hemen itfaiyeyi aradım." dedi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da yangın sonucu bağ evinde hasar oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.