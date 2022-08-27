İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çankırı , Tosya ve Kargı Belediyesi itfaiyeleri ile İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da köyde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika

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