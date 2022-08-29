Festivalde sahneye çıkan polis ekiplerinden binlerce vatandaşa "uyuşturucu" uyarısı - Son Dakika
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Festivalde sahneye çıkan polis ekiplerinden binlerce vatandaşa "uyuşturucu" uyarısı

29.08.2022 12:59
Festivalde sahneye çıkan polis ekiplerinden binlerce vatandaşa "uyuşturucu" uyarısı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen 23.Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde sahneye çıkan polis ekipleri, alanı dolduran binlerce vatandaşı uyuşturucu ile mücadele konusunda uyardı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen 23.Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde sahneye çıkan polis ekipleri, alanı dolduran binlerce vatandaşı uyuşturucu ile mücadele konusunda uyardı.

Kastamonu Emniyeti Narkotik Şubede Müdürlüğü ekipleri, Tosya ilçesinde gerçekleştirilen 23.Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde, konser öncesi sahneye çıkarak vatandaşları uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirdi. Sahneye çıkarak alanı dolduran binlerce vatandaşa önemli bilgiler aktaran polis memuru, "Uyuşturucu toplumun ortak bir sorunu ve sizlerin desteğini çok önemsiyoruz. İçişleri bakanlığı tarafından aktive edilen 'Uyuma' uygulamasını telefonlarınıza indirmenizi rica ediyoruz. Görmüş veya şahit olmuş olduğunuz uyuşturucu olayını bu uygulama ile bizlere bildirmeniniz rica ediyoruz. Öncelikle vatandaşımız uyuşturucu olayına şahit oldukları zaman çok tedirgin oluyor. Sizler bu uygulama sayesinde bizlere yardımcı olunuz. Bu sadece Emniyet Müdürlüğü veya jandarmanın tek başına yapabileceği bir mücadele değil. Herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü olarak il ve ilçelerimizde sürekli operasyonlar yaparak suç ve suçlularla mücadele ediyoruz. İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu tarafından faaliyete geçirilen 'En iyi Narkotik Polisi Anne' faaliyeti ile annelerimizin bu konudaki duyarlığı ön plana çıkartıyoruz. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuya 'hayır' diyebilen bir genç ve aile ve toplum inşa etmek istiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza Narkotik Şube Müdürlüğümüzün kapısının açık olduğunu belirtmek istiyoruz. Son olarak bizlere bu imkanı sunan Tosya Belediye Başkanı sayın Volkan Kavaklıgil'e Narkotik Şube Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz" dedi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Festivalde sahneye çıkan polis ekiplerinden binlerce vatandaşa 'uyuşturucu' uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Festivalde sahneye çıkan polis ekiplerinden binlerce vatandaşa "uyuşturucu" uyarısı - Son Dakika
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