Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

11.08.2022 16:40
Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tomruk çektiği sırada devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tomruk çektiği sırada devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Dedem köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. idaresindeki traktör, ormanlık alanda tomruk çektiği esnada devrildi. Devrilen traktörün altında kalan B.Ş. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. B.Ş., daha sonra Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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