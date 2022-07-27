Alışveriş için evinden çıkan yaşlı adamın yıllardır biriktirdiği "kefen parası" çalındı: Sözleri yürek burktu - Son Dakika
Üye Girişi

Alışveriş için evinden çıkan yaşlı adamın yıllardır biriktirdiği "kefen parası" çalındı: Sözleri yürek burktu

27.07.2022 15:21

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yalnız bir şekilde yaşayan 73 yaşındaki Mustafa Kürüz, alışveriş yapmak için evinden ayrıldığı esnada soyuldu. Yıllardır, "kefen parası" olarak biriktirdiği 40 bin TL'nin çalındığını söyleyen yaşlı adam, "Benim kimsem yok. Bu parayı da ölürsem, cenazem ortada kalmasın diye evde saklıyordum" sözleriyle yürek burktu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Uğurlu Sokak'ta yalnız yaşayan Mustafa Kürüz (73), alışveriş yapmak için evinden ayrıldı. Bir süre sonra evine dönenen Kürüz, evindeki eşyalarının dağıtıldığını ve sakladığı 40 bin TL'sinin çalındığını gördü. Kürüz'ün suç duyurusunda bulunması üzerine eve gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

"YASTIKLARIN YERDE OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Yaşanan olayı anlatan Kürüz, eşinin vefat etmesinden sonra yalnız yaşamaya başladığını belirterek, "Başka kimsem yok. Sağ olsun komşularım benimle ilgileniyor, yardımcı oluyorlardı. Yaklaşık 1 hafta önce mutfak tüpünü değiştirmek için çarşıya gitmiştim. Eve geldiğimde salonda bulunan kanepenin yastıklarının yerde olduğunu gördüm. Sonra bahçeye açılan ve üzerinde sürgülü kilit olan kapının sürgüsünün kırıldığını fark ettim.

Alışveriş için evinden ayrıldı, biriktirdiği 'kefen parası' çalındı

"40 BİN TL PARAMIN YERİNDE OLMADIĞINI GÖRDÜM"

Hemen aklıma yattığım odanın kapısı geldi. Çarşıya giderken kapıyı kilitlemiştim ve anahtarında saklamıştım. Fakat yatak odasının kapısının açık olduğunu gördüm. İçeri girdim ve yaklaşık 40 bin TL paramı sakladığım çekyatı kaldırdığımda poşetin içinde olan paramın yerinde olmadığını gördüm. Hemen polise haber verdim. Emniyet güçleri evime gelerek ifademi aldılar.

Alışveriş için evinden ayrıldı, biriktirdiği 'kefen parası' çalındı

"ÖLÜRSEM CENAZEM ORTADA KALMASIN DİYE SAKLIYORDUM"

İnşallah tez zamanda param bulunur. Benim kimsem yok. Bu parayı da ölürsem, cenazem ortada kalmasın diye evde saklıyordum" dedi.

Alışveriş için evinden ayrıldı, biriktirdiği 'kefen parası' çalındı
YORUMLAR
500
Kastamonu'daki uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 2 kişi yakalandı Kastamonu'daki uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 2 kişi yakalandı Kastamonu'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı Kastamonu'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Kastamonu, alışveriş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alışveriş için evinden çıkan yaşlı adamın yıllardır biriktirdiği 'kefen parası' çalındı: Sözleri yürek burktu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:16 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
17:43 Erdoğan'ın da tepki gösterdiği eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'a 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi!
17:34 Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu!
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 18:55:52. #1.12#
SON DAKİKA: Alışveriş için evinden çıkan yaşlı adamın yıllardır biriktirdiği "kefen parası" çalındı: Sözleri yürek burktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement