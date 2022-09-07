Otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

07.09.2022 20:09
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 ECS 970 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen, ismi öğrenilemeyen kadına çarptı. Otomobilin çarpması meticesinde yere düşen kadın yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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