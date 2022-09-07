Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

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