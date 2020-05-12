Kastamonu'nun Tosya ve Devrekani ilçelerinde 50 binden fazla maske dağıtıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ve Devrekani ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 binin üzerinde maske dağıtıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaymakamlık olarak ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırılmak üzere köy ve mahalle muhtarına bugün 10 bin maske teslim ettiklerini söyledi.

İki hafta önce yine muhtarlara 3 bin 850 maske dağıttıklarını belirten Pişkin, "Bugüne kadar sadece köy ve mahallelerimize ulaştırdığımız maske sayısı 13 bin 850 oldu. 10 kişinin üzerinde çalışanı bulunan iş yerleri ve fabrikalara 15 bin, kamu kurumlarına 5 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi." dedi.

Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulunan Pişkin, "Çıkmak zorundaysak mutlaka maske kullanalım ve sosyal mesafemize dikkat edelim. Ellerimizi mutlaka sık yıkayalım." ifadesini kullandı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç da kendi imkanlarıyla maske yaptıklarını, ayrıca devletin de gönderildiği dile getirerek, bugüne kadar yaklaşık 17 bin maske dağıttıklarını kaydetti.