Kaymakam Özen ve protokol üyeleri, daha sonra Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan Şehitliği ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın mesajının okunmasının ardından Personel Asteğmen Mehmet Eroğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Kastamonu, İhsangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika

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