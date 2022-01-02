Üye Girişi
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

02.01.2022 16:25
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendiIlgaz Dağı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz geçidinde kar etkili oluyor.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi

Ilgaz Dağı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz geçidinde kar etkili oluyor.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğunlaşan kar ile ormanlar seyrine doyumsuz manzara sundu.

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen ormanlar drone ile görüntülendi.

YORUMLAR
500

Kastamonu, Bozkurt, Drone, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika


Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi         
16:03
Kuş gribi sebebiyle Bulgaristan'da 40 bin tavuk itlaf edilecek Kuş gribi sebebiyle Bulgaristan'da 40 bin tavuk itlaf edilecek         
15:50
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21
Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğa saldırdı! Korku dolu anlar kameraya yansıdı Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğa saldırdı! Korku dolu anlar kameraya yansıdı         
14:58
Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin         
14:04
Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü         
11:06
Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı         
10:40
İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı         
10:33
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12

Son Dakika Haberleri
16:06 Ekmeklik buğday ve arpaya da zam geldi
16:05 Ajda Pekkan'ı yeni görüntüsüyle görenler tanımakta güçlük çekiyor
16:05 Türk profesör son dalışında bulduğu kağıtta yazanı anlamadı, sosyal medyadan yardım istedi
15:52 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum
15:49 Kuş gribi sebebiyle Bulgaristan'da 40 bin tavuk itlaf edilecek
15:48 Otomobil hırsızları, şimdi de hava yastıklarına göz dikti
15:20 Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor
15:19 Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda
15:17 Lionel Messi koronavirüse yakalandı
14:36 Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini doğruladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 16:32:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement