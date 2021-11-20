KASTAMONU - Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kastamonu'nun Karadeniz sahilinde yer alan Abana , Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolunun Isırganlık mevkisindeki kar yağışı, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde yoğunlaştı.

Türkiye 'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı , etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kastamonu 'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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