Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oldu: Ilgaz Dağı kar altında kaldı - Son Dakika

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oldu: Ilgaz Dağı kar altında kaldı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ilgaz Dağı havadan görüntülendi

KASTAMONU - Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğlen saatleri itibari ile başlayan yağış sonrasında Çankırı ve Kastamonu sınırında bulunan ve türkülere konu olan Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tuzlama ve yol açma çalışması başlattı. Kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Ilgaz Dağı havadan görüntülendi. Kent merkezinde etkili olmaya başlayan kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Beyaza bürünen Ilgaz Dağı, drone ile havadan görüntülendi.

"Güzel bir kar yağışı var"

Bölgede kar yağışının yaklaşık 7 saattir devam etiğini söyleyen Akif İhsan Dağlıoğlu, "Yaklaşık7-8 saattir aralıksız yağıyor. Güzel bir kar yağışı var. Karayolları ekipleri sürekli çalışıyor, yolları açıyor. Kayak için çok müsait bir zaman. Kar sebebi ile soğuk değil. 2 hafta önce yağdı, eridi. Şimdi yaklaşık 30 santim yağdı. İlerleyen saatlerde yağış bekleniyor" dedi.