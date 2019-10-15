Son Dakika Haberleri: Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi başladı
Son Dakika Güncel Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi başladı

Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi başladı

33 dakika önce

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yapılacak arıtma tesisinin ihalesi Sanayi Bakanlığı'nda başladı.

Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi başladı, System.String[]

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yapılacak arıtma tesisinin ihalesi Sanayi Bakanlığı'nda başladı.


Sanayi Bakanlığı'nda, Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi bugün saat 10.00'da başladı. 4 firmanın teklif verdiği ihale devam ediyor. İhaleye bakanlık çalışanlarının yanı sıra Kastamonu OSB Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Kömeç de katıldı. - ANKARA

Organize Sanayi Bölgesi, Kastamonu, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyerek tepki toplayan İngiltere Savunma Bakanı İngiliz basınında
Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırım listesini imzaladı: Türkiye'den 3 bakan ve 2 bakanlık yaptırım listesine alındı Mini elbisesiyle büyüleyen Zehra Çilingiroğlu güzellik sırrını açıkladı: Ergenlik bitti, yüzüm oturdu! Eski İmar ve İskân Bakanı Ali Topuz hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:13:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]