Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi başladı
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Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yapılacak arıtma tesisinin ihalesi Sanayi Bakanlığı'nda başladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yapılacak arıtma tesisinin ihalesi Sanayi Bakanlığı'nda başladı.
Sanayi Bakanlığı'nda, Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi bugün saat 10.00'da başladı. 4 firmanın teklif verdiği ihale devam ediyor. İhaleye bakanlık çalışanlarının yanı sıra Kastamonu OSB Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Kömeç de katıldı. - ANKARA
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