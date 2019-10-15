Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi başladı
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Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi başladıANKARA - Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak arıtma tesisinin ihalesi Sanayi Bakanlığı'nda başladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:22 Kaynak: İHA
Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi başladı
ANKARA - Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak arıtma tesisinin ihalesi Sanayi Bakanlığı'nda başladı.
Sanayi Bakanlığı'nda, Kastamonu OSB'ye yapılacak arıtma tesisinin ihalesi bugün saat 10.00'da başladı. 4 firmanın teklif verdiği ihale devam ediyor. İhaleye bakanlık çalışanlarının yanı sıra Kastamonu OSB Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Kömeç de katıldı.
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