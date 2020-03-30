Kastamonu Otogarı'nda koronavirüs mesaisi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulmasının ardından, Kastamonu'da seyahat etmek zorunda olan vatandaşlar Seyahat İzin Kuruluna başvurdu.

Kurul, belgeleri incelenen ve il dışına çıkmalarında bir sakınca görülmeyen yolcular için seyahat güzergahı ve süresini içeren şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi düzenledi.

Otogarda, durdurulan otobüs seferleri nedeniyle peronlar boş kaldı, esnaf ise iş yerini kapattı.

Otogara girişlerde ise belediye ve UMKE görevlileri tarafından vatandaşların ateşi ölçülüyor

Kastamonu Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Sorumlusu Fatih Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurulun saat 15.00'te aldığı karar sonucunda başvuruları kabul etmeye başladıklarını belirtti.

Yaklaşık 2 saatte 40 kişilik bir müracaatın olduğunu anlatan Yaman, şunları dile getirdi:

"Bu müracaatlar içinde kişilerin beyanlarına göre hastalık, öğrencilik gibi nedenlerle mağduriyet söz konusuydu. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda Kastamonumuzun yerel bir firmasıyla görüştük ve seferleri başlatma kararı aldık. İlk seferimiz çarşamba günü öğlen 12.00'de Ankara'ya olacak. Talep doğrultusunda başvuruları alıyoruz, kurul olarak değerlendireceğiz. Biz belediye olarak almamız gereken bütün yükümlülükleri tam uyguluyoruz."

Koronovirüs nedeniyle iş yerinin geçici olarak kapandığını ve kendisinin de ücretsiz izne çıktığını belirten Meryem Akbıyık ise " Yolculuk yapabilmek için Seyahat İzin Kuruluna başvuruda bulundum. Herkes kendi imkanlarıyla gitmeye çalıştığı için şu an belli bir sayıya da ulaşmadığı için seferler yok. Firmalar seferlerini kaldırdı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.