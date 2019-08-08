Son Dakika Haberleri: Kastamonu polisinden broşürlü hırsızlık uyarısı
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Kastamonu polisinden broşürlü hırsızlık uyarısı

1 saat önce

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığı önleme çalışmaları kapsamında vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı.

Kastamonu polisinden broşürlü hırsızlık uyarısı, System.String[]
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığı önleme çalışmaları kapsamında vatandaşlara uyarıcı broşür dağıttı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların hırsızlık ve dolandırıcılık mağduru olmaması için suçu önleme faaliyetleri kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler tarafından kentin belirli noktalarında yürütülen çalışma kapsamında hırsızlık ve dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı. Ekipler, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirdi ve uyarılarda bulundu.

Ekiplerin dağıttığı broşürlerde, "İş yerinizin önünde bulunan malzemeleri geceleri kilit altına almadan bırakmayın. İş yerinizin camlarını görüşünüzü engelleyecek şeklinde kapatmayın. Yapımı devam etmekte olan inşaatlarda her türlü güvenlik tedbirini alın. İş yerinizden kısa süreli ayrılmanızda kapınızı mutlaka kilitleyin. Çalışma saatleri dışında çelik kasada yüksek miktarda para ve kıymetli ziynet eşyası bulundurmayın. İş yerinizi alarm, sensörlü aydınlatma ve entegre kamera sistemi taktırın" gibi uyarıcı bilgiler yer aldı. - KASTAMONU
Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:23 Kaynak: İHA
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