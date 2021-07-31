Kastamonu Sağlık Müdürü Kutlu'dan Kovid-19 aşısına duyarlılık gösterilmesi çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Kastamonu Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınabilmesi için vatandaşlardan aşı konusunda duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

Kutlu, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

İlde vaka sayısının hızla arttığına işaret eden Kutlu, "Sevdiklerimizle açık havada buluşmaya, kapalı alanlardan uzak durmaya gayret edelim. İlimizde son günlerde hızla vaka artışı yaşanırken maalesef aşıya başvuru azalmaktadır. Kovid-19 pandemisinden kurtulmamızın yolu, daha önceki salgın hastalıklar gibi yine aşıdır." ifadelerini kullandı.

Kentteki vakaların analizi yapıldığında aşının öneminin ortaya çıktığına dikkati çeken Kutlu, şunları kaydetti:

"Salgını kontrol altına almak için aşı olmak ve tedbirlere uymak sorumluluğumuzdur. Bu güzel şehrimize bağışıklama haritasında mavi yakışır. Aşı, kişiyi hastalığın olumsuz etkilerinden koruduğu gibi toplumda bulaştırıcılığı da bitirmektedir. Sadece kendimizin aşı olması da yetmez. Hakkı olan tüm aile bireylerinin, yakın çevremizin aşı olduğundan emin olalım. Kendimiz, sevdiklerimiz, ilimiz ve ülkemiz için aşı olalım. Aşıyla hastalığı aşalım."