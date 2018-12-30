Son Dakika Haberleri: Kastamonu Sanayisine Dadanan 2 Hırsız, Polis Operasyonunda Yakalandı

Kastamonu Sanayisine Dadanan 2 Hırsız, Polis Operasyonunda Yakalandı

1 saat önce

Kastamonu'da Eski Sanayi Sitesinde tamir halindeki araçların teyp ve amfilerini çaldığı iddia edilen 2 şahıs, emniyet güçlerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Kastamonu Sanayisine Dadanan 2 Hırsız, Polis Operasyonunda Yakalandı, System.String[]
Kastamonu'da Eski Sanayi Sitesinde tamir halindeki araçların teyp ve amfilerini çaldığı iddia edilen 2 şahıs, emniyet güçlerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Eski Sanayi Sitesinde hizmet veren bir oto boyama servisine giren hırsızlar, serviste tamir edilmeyi bekleyen araçların teyp, hoparlör, amfi ve bufir gibi malzemelerini çaldı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerinden de yola çıkarak hırsızların kimliklerini belirledi. Ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kardeş olan E.K. ile E.K.'yi gözaltına aldı. Ayrıca çalınan malzemelere de el koydu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:29 Kaynak: İHA

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