Kastamonu sarımsağı Batman'da yaygınlaştırılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kastamonu sarımsağı Batman'da yaygınlaştırılacak - Son Dakika Ekonomi

Kastamonu sarımsağı Batman'da yaygınlaştırılacak

6 saat önce

Batman'da sarımsak üretiminin yaygınlaşması ve sektör haline gelmesi için çalışmalar başlatıldı.

Kastamonu sarımsağı Batman'da yaygınlaştırılacak, System.String[]

Batman'da sarımsak üretiminin yaygınlaşması ve sektör haline gelmesi için çalışmalar başlatıldı.


Batman merkez Çarıklı köyündeki çiftçilerin ev ihtiyacı tüketimine yönelik olarak yaptığı sarımsak yetiştiriciliğini ekonomik yetiştiriciliğe dönüştürmek ve çiftçilerin; aromalı, keskin kokulu, selenyum içeren, iri ve kaliteli başları ve verimi yüksek olan Kastamonu Taşköprü sarımsağı yetiştiriciliğini yapıp gelirlerinin artmasına katkı sağlanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda sarımsak yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla; Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda ve Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi destekleriyle 'Her Derde Deva Sarımsak' projesi hakkında hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Düzenlenen eğitime; Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kudbeddin Tekin ve teknik personeller katılırken, Ziraat Mühendisi Hatice Bağatır tarafından, Kastamonu Taşköprü sarımsağı hakkında eğitim verildi. - BATMAN

Kastamonu, Taşköprü, Batman, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:16 Kaynak: İHA
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