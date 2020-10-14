- Kastamonu Şeker Fabrikası 57 Yaşında - Son Dakika

- Kastamonu Şeker Fabrikası 57 Yaşında

14.10.2020 15:04

- Kastamonu Şeker Fabrikası 57 Yaşında Yerli imkanlarla kurulan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda pancarın şekere dönüşüm serüveni 57 yıldır aralıksız devam ediyor.

- Kastamonu Şeker Fabrikası 57 Yaşında

ANKARA - Yerli imkanlarla kurulan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda pancarın şekere dönüşüm serüveni 57 yıldır aralıksız devam ediyor.

Türk şeker sanayinin 17. fabrikası olan Kastamonu Şeker Fabrikası'nın temeli 8 Temmuz 1957'de atıldı. Pancar tesellüm merkezleri, bölge şefliği binaları, ambarlar, sosyal tesisler ve idare binaları 1959'da tamamlanmasına rağmen 27 Mayıs darbesi nedeniyle açılışı geciken fabrika, ilk kampanya dönemine 14 Ekim 1963'de "merhaba" dedi. Kurulduğu ilk yıl 384 köyde 9 bin 646 çiftçi ile 48 bin 861 dekarlık alanda pancar yetiştiren fabrika, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.

Rekor Üretim 2000/2001 döneminde gerçekleşti

Kastamonu Şeker Fabrikası, 57 yıllık geçmişinde en çok üretimi 2000/2001 üretim döneminde gerçekleştirdi. Fabrika, bu dönemde 482 bin 500 ton pancarı işleyerek 65 bin 925 ton şeker elde etti. Böylece tüm zamanların en iyi verilerine 2000/2001 üretim döneminde ulaşılmış oldu.

En Verimli Yıl 2017

Fabrika, dekar başına en yüksek verimi ise 2017'de elde etti. 2017 yılında dekar başına yaklaşık 5 buçuk ton pancar elde edildi. Böylece 2017 yılı, fabrika tarihinde en verimli yıl olarak kayıtlara geçti.

Kaybın En Az Olduğu Dönem 2003/2004

Yüzde 8,91 toprak, yüzde 0,29 küspe ve yüzde sıfır çamur kaybının gerçekleştiği 2003/2004 üretim dönemi kaybın en az olduğu dönem olarak kayıtlardaki yerini aldı. Bu dönemde fabrika, 243 bin ton pancarı işleyerek 33 bin 280 ton şeker elde etti.

2020'de Hedef 60 Bin Tona yaklaştı

16 Eylül'de yeni üretim dönemine start veren fabrika, 2020/2021 üretim döneminde 423 bin bin ton pancarı işleyerek, 56 bin ton şeker, 18 bin ton melas ve 105 bin ton küspe elde edecek.

- Kastamonu Şeker Fabrikası 57 Yaşında
- Kastamonu Şeker Fabrikası 57 Yaşında
- Kastamonu Şeker Fabrikası 57 Yaşında
- Kastamonu Şeker Fabrikası 57 Yaşında

Kastamonu, Fabrika, Temmuz, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Kastamonu Şeker Fabrikası 57 Yaşında - Son Dakika Ekonomi

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