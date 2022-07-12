KASTAMONU - Selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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KASTAMONU - Selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor

12.07.2022 21:22
KASTAMONU - Selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da 27 Haziran'daki selin ardından Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu'da 27 Haziran'daki selin ardından Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekipleri, Bozkurt merkezinden geçen Ezine Çayı'nın yatağındaki rusubatı temizlemeye devam ediyor. Görevliler, kum ve çakılı kepçelerle kamyonlara doldurarak çay yatağı dışına taşıyor.

Ekipler, ilçeye yapılan ikinci köprüde çalışmalarını sürdürüyor. Özel İdare ekipleri, zarar gören köy yolları ve köprüleri de onarmaya devam ediyor. İlişi köyünden geçen çay yatağı da DSİ ekipleri tarafından temizleniyor.

İnebolu ilçesinde de DSİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleriyle dere yatağını temizlemeye çalışan ekipler, çalışmalarını bugün daha da yoğunlaştırıldı.

DSİ ekipleri, bir yandan iş makinesiyle sel nedeniyle dere yatağına dolan rusubatı temizlerken, diğer yandan çayın denize döküldüğü alanda genişletme çalışması yürütüyor.

Çay içinden alınan malzeme, kamyonlarla başka alanlara taşınıyor

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Kaynak: AA

Kastamonu, Bozkurt, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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