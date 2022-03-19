Kastamonu, Sinop ve Amasya'da 424 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Kastamonu, Sinop ve Amasya'da 424 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

19.03.2022 12:23
Kastamonu, Sinop ve Amasya'da 424 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu, Sinop ve Amasya'da kar nedeniyle kapanan 424 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu, Sinop ve Amasya'da kar nedeniyle kapanan 424 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 26, ilçelerden Cide'de 51, İnebolu'da 49, Çatalzeytin'de 36, Küre'de 29, Bozkurt'ta 28, Şenpazar'da 21, Azdavay'da 17, Doğanyurt'ta 12, Abana'da 10, İhsangazi'de 5, Ağlı'da 2, Araç'ta 1 olmak üzere 287 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sinop merkezde 3, ilçelerden Ayancık'ta 71, Türkeli'de 33, Boyabat'ta 9, Saraydüzü'nde 2, Erfelek'te de 1 olmak üzere 119 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da ise 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel idarelerinin ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Karadeniz'deki 5 ilde kar nedeniyle 636 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Karadeniz'deki 5 ilde kar nedeniyle 636 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu, Amasya, Sinop, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu, Sinop ve Amasya'da 424 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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