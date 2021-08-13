Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketi unutulmadı - Son Dakika

Süper Lig'in açılış maçı olan Beşiktaş- Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Süper Lig 2021-2022 sezonu Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlarken, mücadele öncesinde sel felaketinde hayatını kaybedenler unutulmadı. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yoğun yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi sonrasında birçok kişi hayatını kaybederken, Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak olan tüm Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmaları öncesinde saygı duruşunda bulunulması kararı almıştı. Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde yaşamını yitiren vatandaşlar anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)