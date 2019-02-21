Kastamonu Siyez Bulguru"Na Coğrafi İşaret Alındı

Buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayından üretilen "Kastamonu
siyez bulguru"na coğrafi işaret alındı.
Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayından üretilen bulgur "Kastamonu siyez bulguru" adıyla tescillendi.
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz
, Valilik Toplantı Salonu'nda, coğrafi işaretlerle ilgili düzenlenen toplantıda, bu alandaki çalışmaları anlattı.
Son dönemde gerçekleştirilen çalışmalarda önemli sonuçlar elde ettiklerine işaret eden Karadeniz, "İlimizin kaynak değerlerini hem tanıtmak hem turizme kazandırmak hem de onları geliştirmenin önemli araçlarından biri de coğrafi işaret alınmasıdır. Ürünlerin sayısını artırmaya yönelik yaptığımız çalışmaların meyvelerini almaya başladık." dedi.
Son olarak "Kastamonu siyez bulguru"na coğrafi işaret alındığını aktaran Karadeniz, "Şu anda coğrafi işaret alınan ürün sayısını 8'e çıkardık. Çalışmaya başladığımızda bu sayı 2 idi. Bu sayının daha da artırılması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
Süreçte bazı aksaklıklar yaşandığını belirten Karadeniz, şöyle devam etti:
"Benim gördüğüm en büyük aksaklık yazışmalardaki gecikmeler. Coğrafi işaret alınması için başvuruda bulunan kurumların bu yazışmaları hızlandırdığında sayıya yıl sonuna kadar en az 3, 4 tane daha ekleneceğini düşünüyorum. Tabii coğrafi işaret tescili almak yetmiyor. Onu muhafaza etmek, taşımak da önemli. O ürünle ilgili gerekli kontroller, çalışmalar coğrafi işaret tescili alındıktan sonra da aynı şevkle devam etmeli. Bu hususlara özen gösterildiğinde daha iyi noktalarda olacağız."
Karadeniz, coğrafi işaret çalışmaları için ilde kurulan komisyonun güzel işler ortaya koyduğunu da dile getirdi.
Kastamonu siyez bulgurunun yanı sıra bugüne kadar Taşköprü
sarımsağı, Taşköprü kuyu kebabı, Pınarbaşı
kara çorba, Tosya
pirinci, Tosya bıçkısı, Daday
etli ekmeği, Kastamonu çekme helvasına da coğrafi işaret alındı.