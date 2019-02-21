Kastamonu Siyez Bulguru"Na Coğrafi İşaret Alındı

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Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Erdoğan İmzayı Attı! Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek