KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sakin bir gün geçiriyor - Son Dakika

Boş cadde ve sokaklar

Polis ekiplerinin denetimi KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sakin bir gün geçiriyor.

Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sakin bir gün geçiriyor.

Kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.

Polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.