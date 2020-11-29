KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

KASTAMONU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
29.11.2020 21:07
Kastamonu'da saat 20.00 itibarıyla iş yerleri alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf kepengi indirdi, rolis ve zabıta ekipleri kısıtlama kapsamındaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.
Kastamonu'da saat 20.00 itibarıyla iş yerleri alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf kepengi indirdi, rolis ve zabıta ekipleri kısıtlama kapsamındaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.
Kentin en işlek meydanlarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanlarında insan hareketliliği sona erdi.
Son Dakika Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu Taraftarlar yenen gollerde hatası olan Lemos'a tepki gösterdi Sergen Yalçın çılgına döndü, Mert Hakan olaya dahil olunca ortalık karıştı Şanlıurfa'da akraba iki ailenin arazi kavgası kanlı bitti: 2 kişi hayatını kaybetti Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar 6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki oğlunun öldüğünü öğrenen baba, sinir krizi geçirdi İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı