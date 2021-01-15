Kastamonu son 90 yılın en sıcak ve kurak yılını 2020'de yaşadı - Son Dakika

Kastamonu son 90 yılın en sıcak ve kurak yılını 2020'de yaşadı

15.01.2021 12:31
Kastamonu son 90 yılın en sıcak ve kurak yılını 2020'de yaşadı, System.String[]

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Miraç Aydın, 2020 yılının Kastamonu'nun son 90 yılın en sıcak ve kurak yılı olduğunu belirtti.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Miraç Aydın, 2020 yılının Kastamonu'nun son 90 yılın en sıcak ve kurak yılı olduğunu belirtti.

Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Aydın, AA muhabirine, 2020'nin oldukça sıcak ve kurak geçen bir yıl olarak dikkati çektiğini söyledi.

İlde de sıcak bir dönem yaşandığını dile getiren Aydın, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2020 Aralık ayına ait açıkladığı haritada Kastamonu'nun kuraklık durumu, 'şiddetli kurak, acil durum' olarak belirtildi. 12 Ocak'ta meteorolojik verilere göre ülkemizde en yüksek hava sıcaklığı 28,8 derece ile Kastamonu'nun Cide ilçesi ile 28,5 derece ile Abana ilçesinde yaşanırken, il merkezinde de hava sıcaklığı 19,2 derece gerçekleşti." dedi.

Kastamonu'nun 2020 yılındaki ortalama en yüksek sıcaklık değerlerinin, uzun dönem en yüksek sıcaklık değerleri ortalamasının üzerinde gerçekleştiğine işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"Özellikle aralık, ocak ve şubat aylarında kaydedilen ortalama sıcaklık değerlerinin belirgin şekilde daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 1930-2019 sıcaklık ortalamalarıyla 2020 yılını kıyasladığımızda, geçen yılın önceki 89 yılın ortalamasının üzerinde sıcak geçtiğini görüyoruz. 1930-2019 yıllarında ocak ayı sıcaklığı ortalama 3,1 iken, 2020'de 5,2 olarak gerçekleşti."

Aydın, kuraklık konusunda da benzer bir tablo ile karşı karşıya olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"2020 yılında yaşanan sıcaklık artışlarına benzer oranlarda yağış azlığı da eklenince, tablo daha da kötüleşmektedir. 2021 yılının ilk günlerinde sıcaklık ve yağış değerlerinde benzer tablonun devam etmesi, endişe verici bir durum ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizin kış aylarında kuzeyden gelen soğuk ve nemli karakterdeki alçak basınç merkezleri yerine güneyden gelen tropikal ve sıcak karakterdeki yüksek basınç merkezlerinin etkisinde kaldığı söylenebilir. Geçen yıl, mayıs-haziran ayları dışında yağışlar 1930-2019 yılları ortalamasının altında seyretmiştir.

Kastamonu, 2009 yılında yaz aylarında dönemsel bir kuraklık yaşamış ve bu dönem ormanlarımızda köknar ağaçlarının kuruması ile sonuçlanmıştır. 2014 yılında yaşanan dönemsel kuraklık da barajlardaki su seviyesinin kritik seviyelere kadar gerilemesine neden olmuştur. Günümüzde yaşadığımız durum geçmişteki dönemsel kuraklıklar ile benzerdir fakat maalesef bu sefer daha uzun süreli ve daha şiddetli bir kuraklık ile karşı karşıyayız."

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Aralık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu son 90 yılın en sıcak ve kurak yılını 2020'de yaşadı - Son Dakika


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