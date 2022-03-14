KASTAMONU - Suç örgütüne yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

KASTAMONU - Suç örgütüne yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı

14.03.2022 02:07

Kastamonu'da suç örgütüne yönelik operasyonda 52 kişi yakalandı.

Kastamonu'da suç örgütüne yönelik operasyonda 52 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlarına yönelik "Bataklık" adı verilen operasyon gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 aydır devam eden çalışmalar neticesinde 46 ayrı adrese yönelik 310 personel, 60 ekip ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, çok miktarda reçeteye tabi sentetik uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, esrar, kenevir, uyuşturucu kullanma amacıyla yapılan düzenek, hassas tartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 860 lira ele geçirildi.

Aralarında 2 örgüt lideri, 2 örgüt yöneticisi ve 23 örgüt üyesinin de bulunduğu toplam 52 şüpheli gözaltına alındı, 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KASTAMONU - Suç örgütüne yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı
KASTAMONU - Suç örgütüne yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı
KASTAMONU - Suç örgütüne yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Suç örgütüne yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD'den çarpıcı Rusya açıklaması: Putin, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlemeyi gösteremediği için hüsrana uğradı
00:41 İki kulübün başkanı birbirine girdi! Tahir Kıran'dan Ali Koç'a olay sözler: Muhterem annen Rizeli, ayıp ettin
00:33 Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan
00:27 AK Parti'den istifa eden 200 kişinin İyi Parti'de rozetleri takıldı
23:59 Ukrayna'dan Rusya'nın yanında savaşmak isteyen gönüllülere mesaj: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız
23:56 Erman Toroğlu'nun hedefinde hakemler vardı! Canlı yayında öfkeden deliye döndü: Maç idare edin lan!
23:33 Ekonomistler faiz kararı beklentisini açıkladı! Hepsi aynı tahminde buluştu
23:12 Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız
22:47 Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
22:43 Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın "Arda'yı koruyoruz" açıklamasına sert çıktı: Kimden ve neden koruyor hoca?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 02:12:13. #1.11#
SON DAKİKA: KASTAMONU - Suç örgütüne yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement