KASTAMONU - "Tam kapanma" kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Nasrullah Meydanı'nda hakim olan sakinlik

Kentin cadde ve sokakları ile tarihi alanlarında hakim olan sakinlik - Kastamonu

Kastamonu'nun işlek yerlerinden Nasrullah, Cumhuriyet meydanları ile cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Polis ekipleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler uygulama noktalarının yanı sıra cadde ve sokaklar ile alışveriş merkezlerinde kontrollerini sürdürüyor.

Kontrollerde kısıtlamaya uymayanlara para cezası uygulanıyor.

Zabıta ekipleri ise sık sık vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiğini yönünde anonslar yapıyor. Jandarma ekipleri de kontrol noktaları ile köylerde denetimlerini sürdürüyor.