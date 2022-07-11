Akgüney köyünde Kemal Taşdelen'in kullandığı tarım aracı, tarla dönüşü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan sürücünün eşi Fatma, çocukları Gülsüm ve Kemal Taşdelen ile torunları Hamza ve Beyza Taşdelen yaralandı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KASTAMONU - Tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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