KASTAMONU - Tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

KASTAMONU - Tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı

11.07.2022 23:03

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Akgüney köyünde Kemal Taşdelen'in kullandığı tarım aracı, tarla dönüşü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan sürücünün eşi Fatma, çocukları Gülsüm ve Kemal Taşdelen ile torunları Hamza ve Beyza Taşdelen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Fatma Taşdelen ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Kastamonu'da havaya ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği kişi öldü Son dakika haberi: Kastamonu'da havaya ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği kişi öldü Kaçan kurbanlığı yakalamaya çalıştı, parmağı koptu Kaçan kurbanlığı yakalamaya çalıştı, parmağı koptu
Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 23:10:38. #1.12#
SON DAKİKA: KASTAMONU - Tarım aracının devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement