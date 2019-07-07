Son Dakika Haberleri: Kastamonu Taşköprü'de 5 ahşap ev yandı
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu Taşköprü'de 5 ahşap ev yandı

1 saat önce

Taşköprü'de 5 ahşap ev yandıKastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bağlı Kabalar köyünde ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçradı.

Taşköprü'de 5 ahşap ev yandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bağlı Kabalar köyünde ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçradı. 5 evin kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 kişi duman etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, öğle saatlerinde Taşköprü ilçesinde bağlı Kabalar köyünde meydana geldi. Cemal Gökkaya'ya ait iki katlı evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki evlere sıçradı. Paniğe neden olan yangın sonrası köye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, 5 eve sıçrayan yangına müdahale etti. Yangında evlerde büyük hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kastamonu Taşköprü'de 5 ahşap ev yandı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:19 Kaynak: DHA
Kastamonu, Taşköprü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçinde hasta olan ambulansın, cayır cayır yandığı anlar kamerada Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var AK Partili vekil, pazarın iş günü, cumanın tatil olmasını istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 16:21:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu Taşköprü'de 5 ahşap ev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]