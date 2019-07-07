Kastamonu Taşköprü'de 5 ahşap ev yandı
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Taşköprü'de 5 ahşap ev yandıKastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bağlı Kabalar köyünde ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçradı.
Taşköprü
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:19 Kaynak: DHA
'de 5 ahşap ev yandı Kastamonu
'nun Taşköprü ilçesinde bağlı Kabalar köyünde ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçradı. 5 evin kullanılamaz hale geldiği yangında, 1 kişi duman etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, öğle saatlerinde Taşköprü ilçesinde bağlı Kabalar köyünde meydana geldi. Cemal Gökkaya
'ya ait iki katlı evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki evlere sıçradı. Paniğe neden olan yangın sonrası köye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye
ekipleri, 5 eve sıçrayan yangına müdahale etti. Yangında evlerde büyük hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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