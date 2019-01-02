Kastamonu Taşköprü'de 6 Kamyonun Teybi Çalındı
1 saat önce
Taşköprü'de 6 kamyonun teybi çalındıKASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki 6 kamyonun teypleri kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
Taşköprü
'de 6 kamyonun teybi çalındı
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki 6 kamyonun teypleri kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
Olay, gece saatlerinde Taşköprü Karasait Mahallesi'nde bulunan kamyonların park edildiği alanda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halinde bulunan 6 kamyonun teyplerini çalarak kayıplara karıştı. Sabah
saatlerinde araçlarında teyplerin çalındığını fark eden sürücüler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaptı. Polis
, şüplelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:54 Kaynak: DHA
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