Son Dakika Haberleri: Kastamonu Taşköprü'de 6 Kamyonun Teybi Çalındı

Kastamonu Taşköprü'de 6 Kamyonun Teybi Çalındı

1 saat önce

Taşköprü'de 6 kamyonun teybi çalındıKASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki 6 kamyonun teypleri kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Taşköprü'de 6 kamyonun teybi çalındı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki 6 kamyonun teypleri kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Olay, gece saatlerinde Taşköprü Karasait Mahallesi'nde bulunan kamyonların park edildiği alanda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halinde bulunan 6 kamyonun teyplerini çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde araçlarında teyplerin çalındığını fark eden sürücüler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaptı. Polis, şüplelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:54 Kaynak: DHA

Polis, Taşköprü, Güncel
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