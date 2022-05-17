KASTAMONU - Taşköprü'de Engelliler Haftası mesire alanında kutlandı - Son Dakika
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KASTAMONU - Taşköprü'de Engelliler Haftası mesire alanında kutlandı

17.05.2022 00:09
KASTAMONU - Taşköprü'de Engelliler Haftası mesire alanında kutlandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca "Engelliler Haftası" nedeniyle engelli bireyler ve ailelerine yönelik Küçüksu Mesire Alanı'nda program düzenlendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca "Engelliler Haftası" nedeniyle engelli bireyler ve ailelerine yönelik Küçüksu Mesire Alanı'nda program düzenlendi.

Mesire alanında kurulan oyun parklarında çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kaymakam Çağlar Partal, AA muhabirine, Engelliler Haftası'nda çocuklarla farklı bi etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Partal, "Çocuklarımızın da eğlenebileceği farklı bir organizasyon ile günün tadını çıkardık. İyi ki de yapmışız çünkü onlarında enerjileri çok yüksek ve bizlere de enerji verdiler. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal da, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. En büyük engel sevgisizliktir." diye konuştu.

Burak Karaduman ise "Kaymakamımızdan ve Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, bizlere güzel bir gün hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Bir dahaki sefere ise Konya'ya geziye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda, oyun havası eşliğinde dans eden çocuklara Belediye Başkanı Çatal da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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