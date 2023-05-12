Kastamonu'da 2 lise öğrencisi arasında çıkan kavgada biri diğerini bıçaklayarak öldürdü

Gizlice Mahallesi Hüseyin Alpdoğan Bulvarı'ndaki arazide karşılaşan lise öğrencileri M.Y. (15) ile İ.K (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Öğrencilerden İ.K. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y. kurtarılamadı. Zanlı İ.K. ise polislerce yakalandı.