Kastamonu'da 2 lise öğrencisi arasında çıkan kavgada biri diğerini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Kastamonu'da 2 lise öğrencisi arasında çıkan kavgada biri diğerini bıçaklayarak öldürdü

Kastamonu'da 2 lise öğrencisi arasında çıkan kavgada biri diğerini bıçaklayarak öldürdü

12.05.2023 17:17

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından saldırgan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gizlice Mahallesi Hüseyin Alpdoğan Bulvarı'ndaki arazide karşılaşan lise öğrencileri M.Y. (15) ile İ.K (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Öğrencilerden İ.K. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y. kurtarılamadı. Zanlı İ.K. ise polislerce yakalandı.

Kaynak: AA
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Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 2 lise öğrencisi arasında çıkan kavgada biri diğerini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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