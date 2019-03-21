Kastamonu-Taşköprü Doğal Gaz Boru Hattı Yapımı Başlıyor

Kastamonu-Taşköprü doğal gaz hattının yapımına nisan ayında başlanacak.

Kastamonu-Taşköprü doğal gaz hattının yapımına nisan ayında başlanacak.



Kargaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara,Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, ilçede bir yılı aşkın süredir doğal gaz bulunduğunu söyledi.



Şehir içinde yatırımın büyük oranda tamamlandığını anlatan Kara, "Taşköprü'de yoğun bir gaz kullanımı söz konusu. Şu an ilçenin gazını sıkıştırılmış gaz ile tırlarla getirerek karşılıyoruz. Allah kısmet ederse 1 Nisan itibarıyla boru hattını döşemeye başlayıp, 1 Ağustos'ta Taşköprü'de boru hattıyla gaz kullanımına geçmeyi hedefliyoruz." dedi.



Arslan da yıl sonuna kadar tüm Taşköprünün doğal gaza kavuşacağını kaydetti.

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