Kastamonu Ticaret Odası ile Ziraat Bankası protokol imzaladı - Son Dakika

Kastamonu Ticaret Odası ile Ziraat Bankası protokol imzaladı

19.12.2020 13:25
Kastamonu Ticaret Odası ile Ziraat Bankası protokol imzaladı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi kapsamında Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası protokol imzaladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi kapsamında Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası protokol imzaladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi"ni başlattı. Proje kapsamında Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanlığı ile Kastamonu Ziraat Bankası arasında "Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Protokolü" imzalandı.

Üyelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına gerçekleştirilen protokol, KATSO'da yapıldı. Yapılan protokol imza törenine KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Ziraat Bankası Kastamonu Şube Müdürü Cüneyt Serkan Bulut katıldı.

İmzalanan protokol ile ilgili değerlendirmede bulunan KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "Pandemi sürecinin devam etmesiyle birlikte, üyelerimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına alternatif mekanizmalar geliştirilmektedir. Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmektedir" dedi.

İmzalanan protokolün satıcılar açısından da faydalarına değinen Başkan Fındıkoğlu, "Tahsilat riskinin sıfıra indirilmesi, esnek vade ve taksit imkanları ile daha fazla satış yapabilme imkanı, imzalanan protokolün alıcılar açısından faydaları da finansmana kolay erişim, ödemeleri taksit ve vadeler ile yapma imkanı, kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret yapması ve artan kredi limitleri" diye konuştu.

Tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine katkı sağlayacaklarına inandıklarını söyleyen Başkan Fındıkoğlu, "Proje, taraflar arasındaki ticaretin kart sistemi üzerinden güvenle yapılmasını ve iş hacimlerinin büyütülmesini amaçlamaktadır. Böylece tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine ciddi bir katkı sağlayacağız. Ziraat Bankkart ile ekonomiye kazan-kazan anlayışını getirmiş oluyoruz. Tedarik Zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırıyoruz. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyoruz" şeklinde konuştu.

Sistemin faydalarına da işaret eden Başkan Fındıkoğlu, "Alım-satım işlemleri POS cihazları üzerinden işlemektedir. Tedarikçilerin (satıcı), POS cihazlarına özel bir yazılım yüklenecektir. Alıcılara ise ticari kredi kartı tahsis edilecektir. Bu proje ile tedarikçiler mal teslim ettiği ve alacak kaydettiği firmaların ödemelerini POS cihazı aracılığıyla iki farklı seçenek ile alabilecektir. Esnek vade seçeneği ve eşit taksit seçeneği şeklinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin veya satıcıların tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabileceklerini vurgulayan Fındıkoğlu, şöyle konuştu: "Sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. 1,5 seneye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini esnek vadelendirme ile yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar" - KASTAMONU

Kastamonu Ticaret Odası ile Ziraat Bankası protokol imzaladı

Ziraat Bankası, Kastamonu, Protokol, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kastamonu Ticaret Odası ile Ziraat Bankası protokol imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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