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Kastamonu tır devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu'dan Tosya istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 37 NA 668 plakalı tır, Karadere Mevkiine geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yola devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen 122 ambulansıyla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Emniyet güçleri kaza sonrası soruşturma başlattı. - KASTAMONU
Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:08 Kaynak: İHA
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