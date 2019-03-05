Son Dakika Haberleri: Kastamonu TOBB İl Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanını Seçti

Kastamonu TOBB İl Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanını Seçti

21 dakika önce

KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, BB İl Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler icra kurulu başkanlığa seçilen Ahmet Cevdet Uyanık ve Halime Nilgül Şener'i yeni görevlerinde kutlayarak başarılar diledi.

Kastamonu TOBB İl Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanını Seçti, System.String[]
KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, BB İl Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler icra kurulu başkanlığa seçilen Ahmet Cevdet Uyanık ve Halime Nilgül Şener'i yeni görevlerinde kutlayarak başarılar diledi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasında (KATSO) gerçekleştirilen seçimde Ahmet Cevdet Uyanık TOBB İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanlığına, Halime Nilgül Şener ise Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Genç Girişimciler Kurulu Başkan yardımcılıklarına Murat Mahmutoğlu, Fazıl Cihan Yılmaz ve Sefa Abayın seçildi. Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Meltem Bozkurt, Seda Pehlivan, Bengi Şener, Münevver Mehpare Abacı seçildi. Seçinin ardından konuşan TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Cevdet Uyanık, Kastamonu ticaretinin geliştirilmesi için faaliyetler gerçekleştireceklerini, yapılan faaliyetleri destekleyeceklerini ve genç girişimciliğin özendirilmesi için çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Halime Nilgül Şener yaptığı açıklamada; Kastamonu'da Kadın Girişimciliğin özendirilmesi noktasında faaliyetlerde bulunacağını belirtti. Her iki Başkanı ve seçilen yönetimi tebrik eden Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İlimizde genç ve kadın girişimciliğin özendirilmesi noktasında her iki kurula çok büyük görevler düştüğünü belirterek başarılar diledi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:29 Kaynak: İHA

Kastamonu, Genç, Ekonomi
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