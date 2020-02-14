Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 122 köy yolu kardan ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 122 köy yolu kardan ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 122 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

6 saat önce

Kastamonu, Tokat ve Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 122 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 122 köy yolu kardan ulaşıma kapandı, System.String[]

Kastamonu, Tokat ve Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 122 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ağlı ve Araç'ta birer, Taşköprü ve Azdavay'da 3, Daday'da 16, Hanönü, İhsangazi, Seydiler ve İnebolu'da 4'er, Küre'de ise 2 olmak üzere 42 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tokat'ta ise Reşadiye'ye 35, Almus'ta 6, Başçiftlik'te ise 5 olmak üzere 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Amasya'da da 34 yerleşim birimine ulaşılamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu, Amasya, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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