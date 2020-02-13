Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 196 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 196 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 196 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 196 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 196 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 196 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oldu.


Merkez, Ağlı ve İnebolu'da 4'er, Araç'ta 2, Azdavay ve Seydiler'de 7'şer, Bozkurt'ta 1, Daday'da 22, Hanönü'de 8, İhsangazi'de 5, Küre'de 3, Taşköprü ve Tosya'da 6'şar olmak üzere 79 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tokat'ta ise merkezde 6, Reşadiye'de 32, Yeşilyurt'ta 5, Almus'ta 4, Başçiftlik ve Sulusaray'da 3'er, Erbaa'da da 2 olmak üzere 55 köy yoluna ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Amasya'da da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu, Amasya, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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