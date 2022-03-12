Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

12.03.2022 14:59
Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Fatih Güven, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

İstiklal Marşı'nın milli mutabakat metni olduğunu vurgulayan Güven, "İstiklal Marşı'nı anlayabilmek için Mehmet Akif'i iyi bilmek, onun bütün yönleriyle şahsında topladığı Milli Mücadele ruhunu yakından tanımak, bu ruhu, hakkı ile hissetmek gerekir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 12 Mart Oratoryosu'nun ardından tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Gün dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin de verildiği programa, Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Yücel Ercan ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Tokat

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, başta Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, ülkenin bugüne gelmesine zekası ve kalemiyle hizmet edenleri ve Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnetle, şükranla andığını söyledi.

Programda daha sonra Plevne Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan etkinlikler gerçekleştirildi.

Çankırı

Çankırı'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi Akademik Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akyol, burada yaptığı konuşmada, bu tür marşların, milletlerin bir daha yaşanması mümkün olmayan tarihi ender olaylar neticesinde ortaya çıktığını söyledi.

Marşların tarihin derinliklerinden geldiğini dile getiren Akyol, "Onların bütün manası, ruhu, heyecanı, ıstırapları, ümit ve bekleyişleri, gelecek zamanlara ve gelecek nesillere kelimenin tam anlamıyla milletlerin ebediliğine intikal eder. O açıdan İstiklal Marşı'mız da Türk milletinin ebedi duygu, düşünce ve değerleri yüksek bir şiir ve sanat üslubuyla ifade edilmiştir. İstiklal Marşı'mız, bizim milli marşımızdır. Milli marş, bir ülkenin milli özelliklerini anlatan, öne çıkaran marşlardır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Abdullah Ayaz, "Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet" temalı öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi, sinevizyon gösterimi sunuldu, Mehmet Akif Ersoy'un 15 Ekim 1920 Cuma günü Çankırı Sultan Süleyman Camisi'nde verdiği vaaz okundu.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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İstiklal Marşı, Kastamonu, Çankırı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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